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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько людей старше 65 лет будут проживать в России в 2050 году

Прогнозом поделился глава Пенсионного фонда

Сколько людей старше 65 лет будут проживать в России в 2050 году

В России резко сократились сборы в Пенсионный фонд

С 2017 года администрированием страховых взносов занимается налоговая

В России резко сократились сборы в Пенсионный фонд

Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к размеру выплат подчиненным

Документ действует с 1 января

Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к размеру выплат подчиненным

Пенсионный фонд впервые просрочил перечисление денег в НПФ

Задержка может негативно отразиться на репутации государства, а также доходах фондов и их клиентов

Пенсионный фонд впервые просрочил перечисление денег в НПФ

Признать пенсионные накопления частной собственностью

Центробанк и Минфин собираются существенно расширить пенсионные права граждан

Признать пенсионные накопления частной собственностью