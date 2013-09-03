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Претенденты на покупку Twitter, фитотерапия от Marlboro и проверка iPhone 7
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Претенденты на покупку Twitter, фитотерапия от Marlboro и проверка iPhone 7 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Облако знаний
Народ против: 5 самых нелепых исков против крупных компанийПотребители нередко предъявляют странные претензии корпорациям. Иногда им удаётся добиться их выполнения в суде. H&F собрал самые необычные случаи за последние годы.
Облако знаний
Народ против: 5 самых нелепых исков против крупных компаний Потребители нередко предъявляют странные претензии корпорациям. Иногда им удаётся добиться их выполнения в суде. H&F собрал самые необычные случаи за последние годы.
Облако знаний
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.
Облако знаний