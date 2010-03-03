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Итоги недели: Парковка на тротуарах, новый Leform и парк от «Русского стандарта»
Парк от «Русского стандарта» в Ново-Переделкине, открытие нового магазина Leform, скандал в Орехове-Борисове — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.