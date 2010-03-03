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Adobe представила бесплатное приложение, которое редактирует снимки с помощью нейросети

Искусственный интеллект сможет изменить не только цвет, но и композицию кадра

Adobe представила бесплатное приложение, которое редактирует снимки с помощью нейросети
Искусственный интеллект сможет изменить не только цвет, но и композицию кадра

Развитие Slack, успех Nimb и польза дронов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие Slack, успех Nimb и польза дронов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сокращения в Microsoft, контроллер для Photoshop и ребрендинг Logitech

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сокращения в Microsoft, контроллер для Photoshop и ребрендинг Logitech
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

3D-объекты теперь можно печатать с помощью Photoshop

В популярном графическом редакторе появилась функция поддержки трёхмерной печати.

3D-объекты теперь можно печатать с помощью Photoshop
В популярном графическом редакторе появилась функция поддержки трёхмерной печати.

Итоги недели: Парковка на тротуарах, новый Leform и парк от «Русского стандарта»

Парк от «Русского стандарта» в Ново-Переделкине, открытие нового магазина Leform, скандал в Орехове-Борисове — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Итоги недели: Парковка на тротуарах, новый Leform и парк от «Русского стандарта»
Парк от «Русского стандарта» в Ново-Переделкине, открытие нового магазина Leform, скандал в Орехове-Борисове — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Печенье из Фотошопа Отличный анимационный ролик, участник соревнований AdobeYouGC, наглядно демонстрирующий, как испечь печенье с помощью программы… Adobe Photoshop Cook!

Печенье из Фотошопа
Отличный анимационный ролик, участник соревнований AdobeYouGC, наглядно демонстрирующий, как испечь печенье с помощью программы… Adobe Photoshop Cook!