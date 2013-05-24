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Новости

X5 создаст совместное предприятие с PickPoint

Ретейлер может инвестировать в проект около 7,5 миллиона долларов

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Новости

X5 создаст совместное предприятие с PickPoint Ретейлер может инвестировать в проект около 7,5 миллиона долларов

Новости

Сбербанк планирует открывать пункты выдачи заказов в отделениях

Так банк хочет загрузить пустующие площади офисов

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Новости

Сбербанк планирует открывать пункты выдачи заказов в отделениях Так банк хочет загрузить пустующие площади офисов

Новости

Сеть постаматов PickPoint выходит в Дагестан и Чечню

Компания первой в своей отрасли будет обслуживать эти регионы

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Новости

Сеть постаматов PickPoint выходит в Дагестан и Чечню Компания первой в своей отрасли будет обслуживать эти регионы