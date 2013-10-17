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Выходные в городе
Планы на выходные: 18−20 октября
Закрытие биеннале в «Манеже», слон-парикмахер в «Сокольниках», Наталия Гончарова в Третьяковке, четырёхлетие бара Rolling Stone и встреча The Village с читателями в числе приметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 18−20 октября
Закрытие биеннале в «Манеже», слон-парикмахер в «Сокольниках», Наталия Гончарова в Третьяковке, четырёхлетие бара Rolling Stone и встреча The Village с читателями в числе приметных событий выходных.
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