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На «Флаконе» пройдёт пикник фуд-траков

Всего в фестивале примут участие около десяти проектов

На «Флаконе» пройдёт пикник фуд-траков
Всего в фестивале примут участие около десяти проектов