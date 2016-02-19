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Вызываю базу: Как собрать правильный гардероб
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Вызываю базу: Как собрать правильный гардеробЧто делать, чтобы не замирать каждое утро в отчаянии перед распахнутым шкафом
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Вызываю базу: Как собрать правильный гардероб
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Вызываю базу: Как собрать правильный гардероб Что делать, чтобы не замирать каждое утро в отчаянии перед распахнутым шкафом

Новости

В Подмосковье восстановили разрушенную ураганом пирамиду Голода

Конструкция откроется для посещений примерно через две недели

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Новости

В Подмосковье восстановили разрушенную ураганом пирамиду Голода Конструкция откроется для посещений примерно через две недели

Ситуация

Завершился снос торгового центра «Пирамида»

Площадку на месте торгового центра планируют заасфальтировать

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Ситуация

Завершился снос торгового центра «Пирамида» Площадку на месте торгового центра планируют заасфальтировать

Транспорт

Вход на «Пушкинскую» закроют из-за демонтажа «Пирамиды»

Будет закрыт вход в вестибюль со стороны здания редакции газеты «Известия»

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Транспорт

Вход на «Пушкинскую» закроют из-за демонтажа «Пирамиды» Будет закрыт вход в вестибюль со стороны здания редакции газеты «Известия»