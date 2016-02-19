Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ
Вызываю базу: Как собрать правильный гардероб Что делать, чтобы не замирать каждое утро в отчаянии перед распахнутым шкафом
Новости
В Подмосковье восстановили разрушенную ураганом пирамиду Голода
Конструкция откроется для посещений примерно через две недели
Новости
В Подмосковье восстановили разрушенную ураганом пирамиду Голода Конструкция откроется для посещений примерно через две недели
Ситуация
Завершился снос торгового центра «Пирамида»
Площадку на месте торгового центра планируют заасфальтировать
Ситуация
Завершился снос торгового центра «Пирамида» Площадку на месте торгового центра планируют заасфальтировать
Транспорт
Вход на «Пушкинскую» закроют из-за демонтажа «Пирамиды»
Будет закрыт вход в вестибюль со стороны здания редакции газеты «Известия»
Транспорт