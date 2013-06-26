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Herbalife проверят на причастность к созданию финансовой пирамиды
Компания отнеслась к расследованию положительно, надеясь, что это наконец-то позволит избавиться от множества слухов, гуляющих по рынку
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Herbalife проверят на причастность к созданию финансовой пирамиды Компания отнеслась к расследованию положительно, надеясь, что это наконец-то позволит избавиться от множества слухов, гуляющих по рынку
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Минфин предложил сажать активных участников финансовых пирамид
На остальных участников предлагается распространить штраф размером до 15 000 рублей
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