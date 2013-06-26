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Новости

Herbalife проверят на причастность к созданию финансовой пирамиды

Компания отнеслась к расследованию положительно, надеясь, что это наконец-то позволит избавиться от множества слухов, гуляющих по рынку

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Новости

Herbalife проверят на причастность к созданию финансовой пирамиды Компания отнеслась к расследованию положительно, надеясь, что это наконец-то позволит избавиться от множества слухов, гуляющих по рынку

Новости

Минфин предложил сажать активных участников финансовых пирамид

На остальных участников предлагается распространить штраф размером до 15 000 рублей

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Новости

Минфин предложил сажать активных участников финансовых пирамид На остальных участников предлагается распространить штраф размером до 15 000 рублей