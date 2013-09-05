Трава у дома: 10 фактов о запрещённом онлайн-магазине Silk Road Два года назад Уильям Росс Ульбрихт запустил электронную площадку по торговле нелегальными товарами Silk Road. Вчера его арестовали, а сайт закрыли. H&F приводит 10 фактов о работе компании.