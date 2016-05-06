Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом
25 мая всех будут катать бесплатно
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы
В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах
Занятия буду проходить на Пироговском водохранилище
Где кататься на вейке в Москве? The Village составил гид по вейк-клубам для тех, кто хочет провести выходные на воде