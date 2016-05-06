Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Городской яхтинг: Где и как заниматься парусным спортом в Москве
Городской яхтинг: Где и как заниматься парусным спортом в Москве Эта река будет нашей
Городской яхтинг: Где и как заниматься парусным спортом в Москве

Городской яхтинг: Где и как заниматься парусным спортом в Москве
Эта река будет нашей

Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом

25 мая всех будут катать бесплатно

Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом

Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище

Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище
The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы

В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах

Занятия буду проходить на Пироговском водохранилище

В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах

Где кататься на вейке в Москве?
Где кататься на вейке в Москве? The Village составил гид по вейк-клубам для тех, кто хочет провести выходные на воде
Где кататься на вейке в Москве?

Где кататься на вейке в Москве?
The Village составил гид по вейк-клубам для тех, кто хочет провести выходные на воде