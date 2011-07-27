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Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса Samovar Cuisine Club
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В шестом выпуске — мастер-класс традиционной русской кухни для экспатов Samovar Cuisine Club.
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса Samovar Cuisine Club
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В шестом выпуске — мастер-класс традиционной русской кухни для экспатов Samovar Cuisine Club.
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