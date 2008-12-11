В Москве открылась первая кондитерская Ladurée
Одно пирожное макарони в кафе стоит 225 рублей
В Москве открылась первая кондитерская Ladurée Одно пирожное макарони в кафе стоит 225 рублей
В Москве откроется французская кондитерская Ladurée
В ней будут продавать пирожные макарони, конфеты, варенье и джемы.
В Москве откроется французская кондитерская Ladurée
В ней будут продавать пирожные макарони, конфеты, варенье и джемы.
Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake The Village запускает серию об успешных примерах малого бизнеса в Москве. В первом выпуске — проект Teacupcake, который начинался с онлайн-заказа пирожных, а вырос в полноценную кондитерскую
Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake The Village запускает серию об успешных примерах малого бизнеса в Москве. В первом выпуске — проект Teacupcake, который начинался с онлайн-заказа пирожных, а вырос в полноценную кондитерскую
Шоколадные-прешоколадные пирожные Приготовьте их утром, чтобы порадовать близких. И налейте им стакан молока.
Шоколадные-прешоколадные пирожные Приготовьте их утром, чтобы порадовать близких. И налейте им стакан молока.
Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my) В том году весной мне довелось учиться в Риме, в школе иностранных языков. Я безумная фанатка Италии и всего, что с ней связанно. Мой фанатизм особенно активно направлен на итальянскую кухню. Многие скажут: "А че там? пицца, макароны, лазанья!" О нет, друзья, о нет.
Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my) В том году весной мне довелось учиться в Риме, в школе иностранных языков. Я безумная фанатка Италии и всего, что с ней связанно. Мой фанатизм особенно активно направлен на итальянскую кухню. Многие скажут: "А че там? пицца, макароны, лазанья!" О нет, друзья, о нет.
Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...