Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов»
Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена
Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов» Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена
Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился
Он был задержан в марте 2016 года
Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился Он был задержан в марте 2016 года
Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова по делу о хищении госсредств
Ранее суд постановил наложить арест на имущество и счета Пирумова