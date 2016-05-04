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Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов»

Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена

Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов»
Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился

Он был задержан в марте 2016 года

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился
Он был задержан в марте 2016 года

Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова по делу о хищении госсредств

Ранее суд постановил наложить арест на имущество и счета Пирумова

Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова по делу о хищении госсредств
Ранее суд постановил наложить арест на имущество и счета Пирумова