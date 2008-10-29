10 хороших привычек, которые меняют жизнь Отказ от мяса, обед с собой, теория нулевого километра и другие
10 хороших привычек, которые меняют жизнь Отказ от мяса, обед с собой, теория нулевого километра и другие
Сколько россиян объедаются на ночь
Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных
Сколько россиян объедаются на ночь Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных
Почему одни продукты мы любим, а другие — нет? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему одни продукты мы любим, а другие — нет? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Пищевые привычки – где моё, а где чужое? Эксперимента ради попросила своего воображаемого друга перечислить блюда и напитки, которые он считает вкусными. Жареная картошка, роллы, куриные крылышки, попкорн, пицца… Из сладкого назвал пару известных шоколадных батончиков. Напитки: газировка, пиво, соки. Особенно свежевыжатый морковный. А у тебя какой список? Не поленись набросать его прямо сейчас, и попробуем разобраться...