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10 хороших привычек, которые меняют жизнь
10 хороших привычек, которые меняют жизнь Отказ от мяса, обед с собой, теория нулевого километра и другие
10 хороших привычек, которые меняют жизнь

10 хороших привычек, которые меняют жизнь
Отказ от мяса, обед с собой, теория нулевого километра и другие

Сколько россиян объедаются на ночь

Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных

Сколько россиян объедаются на ночь
Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных

«Не люблю, когда меня обслуживают»: Кто и почему отказывается ходить в рестораны
СПЕЦПРОЕКТ
«Не люблю, когда меня обслуживают»: Кто и почему отказывается ходить в рестораны Домохозяйка, журналист и гастропутешественник — о том, как они стали готовить дома
«Не люблю, когда меня обслуживают»: Кто и почему отказывается ходить в рестораны
СПЕЦПРОЕКТ

«Не люблю, когда меня обслуживают»: Кто и почему отказывается ходить в рестораны
Домохозяйка, журналист и гастропутешественник — о том, как они стали готовить дома

Почему одни продукты мы любим, а другие — нет?
Почему одни продукты мы любим, а другие — нет? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему одни продукты мы любим, а другие — нет?

Почему одни продукты мы любим, а другие — нет?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Пищевые привычки – где моё, а где чужое? Эксперимента ради попросила своего воображаемого друга перечислить блюда и напитки, которые он считает вкусными. Жареная картошка, роллы, куриные крылышки, попкорн, пицца… Из сладкого назвал пару известных шоколадных батончиков. Напитки: газировка, пиво, соки. Особенно свежевыжатый морковный. А у тебя какой список? Не поленись набросать его прямо сейчас, и попробуем разобраться...

Пищевые привычки – где моё, а где чужое?
Эксперимента ради попросила своего воображаемого друга перечислить блюда и напитки, которые он считает вкусными. Жареная картошка, роллы, куриные крылышки, попкорн, пицца… Из сладкого назвал пару известных шоколадных батончиков. Напитки: газировка, пиво, соки. Особенно свежевыжатый морковный. А у тебя какой список? Не поленись набросать его прямо сейчас, и попробуем разобраться...