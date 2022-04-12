Автоматизированный сортировочный центр «Почты России» В течение последних 20 лет система автоматической сортировки с использованием почтовых индексов в России фактически отсутствовала. До открытия Московского АСЦ почтовые отправления в ЦФО подвергались ручной сортировке сначала в районных узлах почтовой связи, затем - в областных и, наконец, в сортировочном центре в Москве.