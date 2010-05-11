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«Билайн» разрешил забирать онлайн-покупки и письма из своих магазинов

В будущем сеть разрешит также отправлять посылки

«Билайн» разрешил забирать онлайн-покупки и письма из своих магазинов
В будущем сеть разрешит также отправлять посылки

Россияне смогут отправить письма в космос

Действующие космонавты ответят на лучшие письма

Россияне смогут отправить письма в космос
Действующие космонавты ответят на лучшие письма

Сайт для отправки писем в будущее

Сервис запустили петербуржцы Константин Хомченко и Иван Новожилов

Сайт для отправки писем в будущее
Сервис запустили петербуржцы Константин Хомченко и Иван Новожилов

Ко дню Шекспира в Москве появится почта для любовных писем

Специальное почтовое отделение откроется в особняке Салтыковых-Чертковых

Ко дню Шекспира в Москве появится почта для любовных писем
Специальное почтовое отделение откроется в особняке Салтыковых-Чертковых

Автоматизированный сортировочный центр «Почты России»
Автоматизированный сортировочный центр «Почты России» В течение последних 20 лет система автоматической сортировки с использованием почтовых индексов в России фактически отсутствовала. До открытия&nbsp;Московского АСЦ почтовые отправления в ЦФО подвергались ручной сортировке сначала в районных узлах почтовой связи, затем - в областных и, наконец, в сортировочном центре в Москве.
Автоматизированный сортировочный центр «Почты России»

Автоматизированный сортировочный центр «Почты России»
В течение последних 20 лет система автоматической сортировки с использованием почтовых индексов в России фактически отсутствовала. До открытия&nbsp;Московского АСЦ почтовые отправления в ЦФО подвергались ручной сортировке сначала в районных узлах почтовой связи, затем - в областных и, наконец, в сортировочном центре в Москве.