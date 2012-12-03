Weekend
Гости столицы: Сутки с BabyshamblesПьянство и трезвость, знакомство с бабушками в московском метро и публичное обнажение — Марина Пужевич провела уик-энд с британской группой Babyshambles, приехавшей в Россию с концертами.
Weekend
Гости столицы: Сутки с Babyshambles Пьянство и трезвость, знакомство с бабушками в московском метро и публичное обнажение — Марина Пужевич провела уик-энд с британской группой Babyshambles, приехавшей в Россию с концертами.
События недели
События недели: Пит Доэрти, Design Act и фестиваль немецкого кино Дайджест городских событий этой недели: «ПМС-марафон», детская новогодняя ярмарка «Купи слона» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
События недели