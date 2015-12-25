Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
На «Цветном бульваре» открылось кафе греческой кухни «Пита & Сувлаки»
Кафе открыл владелец компании Hellenic Goods, которая занимается поставками греческой еды в Россию