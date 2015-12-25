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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тепло и сухо: Веранды с обогревателями
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями

Тепло и сухо: Веранды с обогревателями
Летние площадки, на которых будет действительно тепло

Открытия марта
Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
Открытия марта

Открытия марта
Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

На «Цветном бульваре» открылось кафе греческой кухни «Пита & Сувлаки»

Кафе открыл владелец компании Hellenic Goods, которая занимается поставками греческой еды в Россию

На «Цветном бульваре» открылось кафе греческой кухни «Пита & Сувлаки»