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Индустрия
«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах
И о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки
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Индустрия
«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах
И о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки
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