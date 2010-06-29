Первая печатная схема веломаршрутов Москвы Похоже на прошлой неделе наш город обрел свою первую печатную велокарту. Тираж 250 экз. Сейчас "Бесполезные схемы проезда на велосипеде" раздаются бесплатно в Oliver Bikes. Кроме этого вы можете сами скачать и распечатать схему на принтере формата A3 с сайта проекта Pixel Channel.