В Москве появится неофициальная система велодорог Художники-активисты из проекта USE/LESS придумали и нарисовали систему навигации для велосипедистов по Москве. Она состоит из линий и пиктограмм, нанесенных на асфальт: велодорога, велопарковка, указатели направления движения, стоп-линии, специальные знаки.
В Москве появится неофициальная система велодорог Художники-активисты из проекта USE/LESS придумали и нарисовали систему навигации для велосипедистов по Москве. Она состоит из линий и пиктограмм, нанесенных на асфальт: велодорога, велопарковка, указатели направления движения, стоп-линии, специальные знаки.
В Коломенское на велосипеде Вторая версия «Бесполезной схемы веломаршрутов Москвы» вышла на этой неделе тиражем 500 экз. В новой версии уточнены старые и добавлены новые маршруты, значительно расширился список достопримечательностей, появились обозначения опасных перекрестков, а также рекомендации где можно перекусить и сдать в переработку использованные пальчиковые батарейки. Адреса и названия указанных...
В Коломенское на велосипеде Вторая версия «Бесполезной схемы веломаршрутов Москвы» вышла на этой неделе тиражем 500 экз. В новой версии уточнены старые и добавлены новые маршруты, значительно расширился список достопримечательностей, появились обозначения опасных перекрестков, а также рекомендации где можно перекусить и сдать в переработку использованные пальчиковые батарейки. Адреса и названия указанных...
Первая печатная схема веломаршрутов Москвы Похоже на прошлой неделе наш город обрел свою первую печатную велокарту. Тираж 250 экз. Сейчас "Бесполезные схемы проезда на велосипеде" раздаются бесплатно в Oliver Bikes. Кроме этого вы можете сами скачать и распечатать схему на принтере формата A3 с сайта проекта Pixel Channel.