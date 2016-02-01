Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Проблемы покупателей антидепрессантов, расправа над фазанами и бот-спасатель от МЧС

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Проблемы покупателей антидепрессантов, расправа над фазанами и бот-спасатель от МЧС

Владельцы Sbarro и «Елки-палки» закроют последние заведения до конца года

Бизнесмены объяснили ситуацию санкциями и решениями московских властей

Владельцы Sbarro и «Елки-палки» закроют последние заведения до конца года

В 2017 году в России откроется новая сеть пиццерий Cheesatta

Развитием проекта займется холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», лишившийся договора мастер-франчайзи сети Sbarro

В 2017 году в России откроется новая сеть пиццерий Cheesatta

Sbarro сократит сеть пиццерий в России втрое из-за эмбарго

Из-за разногласий по поводу меню компании пришлось разорвать контракт с местным партнёром

Sbarro сократит сеть пиццерий в России втрое из-за эмбарго

Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников

В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году

Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников