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Новости

Проблемы покупателей антидепрессантов, расправа над фазанами и бот-спасатель от МЧС

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Проблемы покупателей антидепрессантов, расправа над фазанами и бот-спасатель от МЧС The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Владельцы Sbarro и «Елки-палки» закроют последние заведения до конца года

Бизнесмены объяснили ситуацию санкциями и решениями московских властей

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Новости

Владельцы Sbarro и «Елки-палки» закроют последние заведения до конца года Бизнесмены объяснили ситуацию санкциями и решениями московских властей

Новости

В 2017 году в России откроется новая сеть пиццерий Cheesatta

Развитием проекта займется холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», лишившийся договора мастер-франчайзи сети Sbarro

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Новости

В 2017 году в России откроется новая сеть пиццерий Cheesatta Развитием проекта займется холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», лишившийся договора мастер-франчайзи сети Sbarro

Новости

Sbarro сократит сеть пиццерий в России втрое из-за эмбарго

Из-за разногласий по поводу меню компании пришлось разорвать контракт с местным партнёром

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Новости

Sbarro сократит сеть пиццерий в России втрое из-за эмбарго Из-за разногласий по поводу меню компании пришлось разорвать контракт с местным партнёром

Ситуация

Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников

В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году

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Ситуация

Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году