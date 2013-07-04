Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию
Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти
Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти
«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам
На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов
«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов
Активисты собирают деньги на открытие бесплатной группы поддержки жертв домашнего насилия
До этого собрали деньги на книгу о домашнем насилии
Активисты собирают деньги на открытие бесплатной группы поддержки жертв домашнего насилия До этого собрали деньги на книгу о домашнем насилии
Школа краудфандинга Planeta.ru Онлайн-курс научит продвижению проекта
Planeta.ru начала сбор денег на онлайн-курс о краудфандинге
На курсе можно узнать, как успешно собрать средства на свой проект
Planeta.ru начала сбор денег на онлайн-курс о краудфандинге На курсе можно узнать, как успешно собрать средства на свой проект
Planeta.ru поможет писателям собрать деньги на издание книг
Проверкой рукописей займется проект Bookscriptor
Planeta.ru поможет писателям собрать деньги на издание книг Проверкой рукописей займется проект Bookscriptor
Галерея «Электрозавод» запустила сбор средств на ремонт нового помещения
Конечной целью краудфандинг-проекта, который завершится 25 ноября 2016 года, значатся 350 тысяч рублей
Галерея «Электрозавод» запустила сбор средств на ремонт нового помещения Конечной целью краудфандинг-проекта, который завершится 25 ноября 2016 года, значатся 350 тысяч рублей
Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обман Snapchat, виртуальность от Microsoft и конец модной индустрии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обман Snapchat, виртуальность от Microsoft и конец модной индустрии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проведение фотовыставки World Press Photo в Москве оказалось под угрозой
В интернете объявлен сбор денег, необходимых для проведения мероприятия
Проведение фотовыставки World Press Photo в Москве оказалось под угрозой В интернете объявлен сбор денег, необходимых для проведения мероприятия
Будущее индустрии дронов, развитие iPad и атака на Planeta.ru
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Будущее индустрии дронов, развитие iPad и атака на Planeta.ru Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
На спектакль о римских кошках собирают 215 000 рублей при помощи краудфандинга
За пожертвование в 15 000 рублей можно получить пожизненный пропуск на все мероприятия театра
На спектакль о римских кошках собирают 215 000 рублей при помощи краудфандинга За пожертвование в 15 000 рублей можно получить пожизненный пропуск на все мероприятия театра
Народные средства: Три локальных платформы для краудфандинга H&F расспросил создателей сервисов краудфандинга об их бизнесе и конкуренции с пионером рынка, компанией Kickstarter.
Московская компания «Едим стоя» собирает средства на покупку первого в России робота-шаурмиста
Его цена составляет около 600 000 рублей, половина из которых у компании уже есть
Московская компания «Едим стоя» собирает средства на покупку первого в России робота-шаурмиста Его цена составляет около 600 000 рублей, половина из которых у компании уже есть
Фермерский кооператив LavkaLavka открыл магазин на полученные от краудфандинга средства
До этого компания продавала фермерскую продукцию только через интернет-магазин
Фермерский кооператив LavkaLavka открыл магазин на полученные от краудфандинга средства До этого компания продавала фермерскую продукцию только через интернет-магазин
В Санкт-Петербурге собирают 150 000 рублей на создание игрового автомата «Аркадий»
Где именно будет стоять автомат, решат сами пользователи, вложившие деньги в его создание
В Санкт-Петербурге собирают 150 000 рублей на создание игрового автомата «Аркадий» Где именно будет стоять автомат, решат сами пользователи, вложившие деньги в его создание
LavkaLavka собрала 631 000 рублей на открытие магазина методом краудфандинга
В 2014 году в Москве откроются ещё несколько схожих торговых точек, на очереди — Санкт-Петербург