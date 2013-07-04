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Новости

Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию

Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти

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Новости

Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти

Новости

«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам

На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов

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Новости

«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов

Новости

Активисты собирают деньги на открытие бесплатной группы поддержки жертв домашнего насилия

До этого собрали деньги на книгу о домашнем насилии

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Новости

Активисты собирают деньги на открытие бесплатной группы поддержки жертв домашнего насилия До этого собрали деньги на книгу о домашнем насилии

Новости

Школа краудфандинга Planeta.ru

Онлайн-курс научит продвижению проекта

0
Новости

Школа краудфандинга Planeta.ru Онлайн-курс научит продвижению проекта

Новости

Planeta.ru начала сбор денег на онлайн-курс о краудфандинге

На курсе можно узнать, как успешно собрать средства на свой проект

0
Новости

Planeta.ru начала сбор денег на онлайн-курс о краудфандинге На курсе можно узнать, как успешно собрать средства на свой проект

Новости

Planeta.ru поможет писателям собрать деньги на издание книг

Проверкой рукописей займется проект Bookscriptor

0
Новости

Planeta.ru поможет писателям собрать деньги на издание книг Проверкой рукописей займется проект Bookscriptor

Город

Галерея «Электрозавод» запустила сбор средств на ремонт нового помещения

Конечной целью краудфандинг-проекта, который завершится 25 ноября 2016 года, значатся 350 тысяч рублей

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Город

Галерея «Электрозавод» запустила сбор средств на ремонт нового помещения Конечной целью краудфандинг-проекта, который завершится 25 ноября 2016 года, значатся 350 тысяч рублей

Новости

Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Обман Snapchat, виртуальность от Microsoft и конец модной индустрии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Обман Snapchat, виртуальность от Microsoft и конец модной индустрии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

Проведение фотовыставки World Press Photo в Москве оказалось под угрозой

В интернете объявлен сбор денег, необходимых для проведения мероприятия

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Ситуация

Проведение фотовыставки World Press Photo в Москве оказалось под угрозой В интернете объявлен сбор денег, необходимых для проведения мероприятия

Новости

Будущее индустрии дронов, развитие iPad и атака на Planeta.ru

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Будущее индустрии дронов, развитие iPad и атака на Planeta.ru Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

На спектакль о римских кошках собирают 215 000 рублей при помощи краудфандинга

За пожертвование в 15 000 рублей можно получить пожизненный пропуск на все мероприятия театра

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Новости

На спектакль о римских кошках собирают 215 000 рублей при помощи краудфандинга За пожертвование в 15 000 рублей можно получить пожизненный пропуск на все мероприятия театра

Народные средства: Три локальных платформы для краудфандинга
Как это работает
Народные средства: Три локальных платформы для краудфандингаH&F расспросил создателей сервисов краудфандинга об их бизнесе и конкуренции с пионером рынка, компанией Kickstarter.
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Народные средства: Три локальных платформы для краудфандинга
Как это работает

Народные средства: Три локальных платформы для краудфандинга H&F расспросил создателей сервисов краудфандинга об их бизнесе и конкуренции с пионером рынка, компанией Kickstarter.

Новости

Московская компания «Едим стоя» собирает средства на покупку первого в России робота-шаурмиста

Его цена составляет около 600 000 рублей, половина из которых у компании уже есть

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Новости

Московская компания «Едим стоя» собирает средства на покупку первого в России робота-шаурмиста Его цена составляет около 600 000 рублей, половина из которых у компании уже есть

Новости

Фермерский кооператив LavkaLavka открыл магазин на полученные от краудфандинга средства

До этого компания продавала фермерскую продукцию только через интернет-магазин

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Новости

Фермерский кооператив LavkaLavka открыл магазин на полученные от краудфандинга средства До этого компания продавала фермерскую продукцию только через интернет-магазин

Новости

В Санкт-Петербурге собирают 150 000 рублей на создание игрового автомата «Аркадий»

Где именно будет стоять автомат, решат сами пользователи, вложившие деньги в его создание

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Новости

В Санкт-Петербурге собирают 150 000 рублей на создание игрового автомата «Аркадий» Где именно будет стоять автомат, решат сами пользователи, вложившие деньги в его создание

Новости

LavkaLavka собрала 631 000 рублей на открытие магазина методом краудфандинга

В 2014 году в Москве откроются ещё несколько схожих торговых точек, на очереди — Санкт-Петербург

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Новости

LavkaLavka собрала 631 000 рублей на открытие магазина методом краудфандинга В 2014 году в Москве откроются ещё несколько схожих торговых точек, на очереди — Санкт-Петербург