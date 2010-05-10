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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом

Три планеты встанут в ряд с 29 декабря по 4 января

Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом

В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение

Астрономические явления состоятся в один день

В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение

С макета Солнечной системы на ВДНХ украли орбиты

Ущерб от кражи превысил 5,6 миллиона рублей

С макета Солнечной системы на ВДНХ украли орбиты

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

В обсерватории парка Горького 12 апреля открывается новый сезон

Он приурочен ко Дню космонавтики

В обсерватории парка Горького 12 апреля открывается новый сезон

В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р

Московский планетарий рассказал, какие астрономические явления можно будет наблюдать в небе над столицей в ближайшее время

В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р

В ноябре в Москве можно будет увидеть суперлуние и звездный дождь

Суперлуние произойдет 14 ноября

В ноябре в Москве можно будет увидеть суперлуние и звездный дождь

День открытой астрономии 22 мая 2010 года с 20:00 до 23:00 в Москве по адресу Нахимовский проспект д. 11, корпус 1 будет проходить очередной, уже 7-ой  по счету, день Открытой Астрономии. Первые четыре прошли очень хорошо, с прекрасной видимостью. Пятый тоже, только было холодно. Шестой не удался из-за плохой погоды. Большие надежды возлагаются на этот раз: как никак лето уже почти. Прогноз довольно...

День открытой астрономии