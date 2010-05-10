Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом
Три планеты встанут в ряд с 29 декабря по 4 января
В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение
Астрономические явления состоятся в один день
Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В обсерватории парка Горького 12 апреля открывается новый сезон
Он приурочен ко Дню космонавтики
В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р
Московский планетарий рассказал, какие астрономические явления можно будет наблюдать в небе над столицей в ближайшее время
В ноябре в Москве можно будет увидеть суперлуние и звездный дождь
Суперлуние произойдет 14 ноября