Новости
Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее
Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию
Новости
Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию
Новости
Сувенирные платки и зонты Пушкинского музея в духе парижского авангарда
Дизайн сувениров основан на работах французских художников XX века
Новости
Сувенирные платки и зонты Пушкинского музея в духе парижского авангарда Дизайн сувениров основан на работах французских художников XX века
Съёмки
Шейные платкиThe Village прошёлся по московским магазинам и выбрал несколько шейных платков из весенних коллекций Escada, Zara, Silken Favours и других
Съёмки
Шейные платки The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал несколько шейных платков из весенних коллекций Escada, Zara, Silken Favours и других
Эксперимент
Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежомИрине Батьковой хватило недели, чтобы отбить затраты на производство партии шёлковых платков. Проблемы начались, когда закрылась единственная подходящая печатная компания.
Эксперимент