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Новости

Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее

Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию

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Новости

Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию

Новости

Сувенирные платки и зонты Пушкинского музея в духе парижского авангарда

Дизайн сувениров основан на работах французских художников XX века

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Новости

Сувенирные платки и зонты Пушкинского музея в духе парижского авангарда Дизайн сувениров основан на работах французских художников XX века

Шейные платки
Съёмки
Шейные платкиThe Village прошёлся по московским магазинам и выбрал несколько шейных платков из весенних коллекций Escada, Zara, Silken Favours и других
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Шейные платки
Съёмки

Шейные платки The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал несколько шейных платков из весенних коллекций Escada, Zara, Silken Favours и других

Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежом
Эксперимент
Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежомИрине Батьковой хватило недели, чтобы отбить затраты на производство партии шёлковых платков. Проблемы начались, когда закрылась единственная подходящая печатная компания.
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Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежом
Эксперимент

Sirinbird: Как производитель платков с русскими узорами ищет подрядчиков за рубежом Ирине Батьковой хватило недели, чтобы отбить затраты на производство партии шёлковых платков. Проблемы начались, когда закрылась единственная подходящая печатная компания.