вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах

Поезда курсируют между Москвой, Ростовом и Анапой

0
Новости

РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах Поезда курсируют между Москвой, Ростовом и Анапой

Новости

РЖД до конца года запустит один новый плацкартный вагон

На Казанском вокзале покажут макет современного плацкарта

0
Новости

РЖД до конца года запустит один новый плацкартный вагон На Казанском вокзале покажут макет современного плацкарта

Новости

Какими будут новые плацкартные вагоны, в которых пассажиры смогут прятаться друг от друга

В вагонах установят вендинговые автоматы, а пассажиры смогут обустроить себе индивидуальное пространство

2
Новости

Какими будут новые плацкартные вагоны, в которых пассажиры смогут прятаться друг от друга В вагонах установят вендинговые автоматы, а пассажиры смогут обустроить себе индивидуальное пространство

Новости

РЖД начнет менять плацкартные вагоны. Вместо полок могут появиться капсулы

Компания рассматривает возможность создания «пространства-трансформера»

2
Новости

РЖД начнет менять плацкартные вагоны. Вместо полок могут появиться капсулы Компания рассматривает возможность создания «пространства-трансформера»

Новости

Билеты лоукостера РЖД обойдутся на 5–10 % дешевле обычных

В сегмент с низким ценовым предложением войдут как плацкартные и купейные составы, так и вагоны СВ

0
Новости

Билеты лоукостера РЖД обойдутся на 5–10 % дешевле обычных В сегмент с низким ценовым предложением войдут как плацкартные и купейные составы, так и вагоны СВ

Новости

РЖД отвергла сообщения об отказе от плацкартных вагонов

Вместо этого компания повысит комфортабельность составов

0
Новости

РЖД отвергла сообщения об отказе от плацкартных вагонов Вместо этого компания повысит комфортабельность составов

Новости

РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт на 2018 год

Компания обещает полностью удовлетворить спрос пассажиров на поездки в новогодние праздники

1
Новости

РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт на 2018 год Компания обещает полностью удовлетворить спрос пассажиров на поездки в новогодние праздники

Новости

Проблемы с продажей плацкартных билетов могут сорвать детские туры

Речь идет о периоде новогодних каникул

0
Новости

Проблемы с продажей плацкартных билетов могут сорвать детские туры Речь идет о периоде новогодних каникул