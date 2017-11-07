РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах
Поезда курсируют между Москвой, Ростовом и Анапой
РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах Поезда курсируют между Москвой, Ростовом и Анапой
РЖД до конца года запустит один новый плацкартный вагон
На Казанском вокзале покажут макет современного плацкарта
РЖД до конца года запустит один новый плацкартный вагон На Казанском вокзале покажут макет современного плацкарта
Какими будут новые плацкартные вагоны, в которых пассажиры смогут прятаться друг от друга
В вагонах установят вендинговые автоматы, а пассажиры смогут обустроить себе индивидуальное пространство
Какими будут новые плацкартные вагоны, в которых пассажиры смогут прятаться друг от друга В вагонах установят вендинговые автоматы, а пассажиры смогут обустроить себе индивидуальное пространство
РЖД начнет менять плацкартные вагоны. Вместо полок могут появиться капсулы
Компания рассматривает возможность создания «пространства-трансформера»
РЖД начнет менять плацкартные вагоны. Вместо полок могут появиться капсулы Компания рассматривает возможность создания «пространства-трансформера»
Билеты лоукостера РЖД обойдутся на 5–10 % дешевле обычных
В сегмент с низким ценовым предложением войдут как плацкартные и купейные составы, так и вагоны СВ
Билеты лоукостера РЖД обойдутся на 5–10 % дешевле обычных В сегмент с низким ценовым предложением войдут как плацкартные и купейные составы, так и вагоны СВ
РЖД отвергла сообщения об отказе от плацкартных вагонов
Вместо этого компания повысит комфортабельность составов
РЖД отвергла сообщения об отказе от плацкартных вагонов Вместо этого компания повысит комфортабельность составов
РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт на 2018 год
Компания обещает полностью удовлетворить спрос пассажиров на поездки в новогодние праздники