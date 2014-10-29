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Новости

Российские банки начнут использовать в банкоматах бесконтактную систему NFC

Снять наличные можно будет с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay

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Новости

Российские банки начнут использовать в банкоматах бесконтактную систему NFC Снять наличные можно будет с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay

Новости

Абоненты МТС смогут расплачиваться в магазинах со счёта телефона

Основное отличие этой услуги от бесконтактных платежей в том, что здесь в принципе не нужна банковская карта

1
Новости

Абоненты МТС смогут расплачиваться в магазинах со счёта телефона Основное отличие этой услуги от бесконтактных платежей в том, что здесь в принципе не нужна банковская карта

Новости

«Робокасса» перестала работать с физлицами и ИП

Платёжный сервис без предупреждения отключил их интернет-магазины

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Новости

«Робокасса» перестала работать с физлицами и ИП Платёжный сервис без предупреждения отключил их интернет-магазины

Новости

Платежи во «ВКонтакте», развитие Android и смарт-боты в ICQ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Платежи во «ВКонтакте», развитие Android и смарт-боты в ICQ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Центробанк ограничил работу «Океан банка»

Компанию отключили от системы банковских электронных срочных платежей

1
Новости

Центробанк ограничил работу «Океан банка» Компанию отключили от системы банковских электронных срочных платежей

Новости

Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Успехи «Яндекс.Кассы», инновации в Пентагоне и премии в LinkedIn

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Успехи «Яндекс.Кассы», инновации в Пентагоне и премии в LinkedIn Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Яндекс.Деньги» займутся выпуском собственных банковских карт

Компания стала принципиальным участником платёжной системы MasterCard

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«Яндекс.Деньги» займутся выпуском собственных банковских карт Компания стала принципиальным участником платёжной системы MasterCard

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Мобильные деньги Apple, алмазы Ди Каприо и бизнес-тесты от Eduson

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Мобильные деньги Apple, алмазы Ди Каприо и бизнес-тесты от Eduson Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Сбой в «Одноклассниках», инвестиции в «2ГИС» и конкурент Apple Pay

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Сбой в «Одноклассниках», инвестиции в «2ГИС» и конкурент Apple Pay Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Сбербанк и Mail.Ru Group упростили оплату товаров через соцсети

Они запустили сервис, позволяющий в один клик подтвердить списание денег с карт, привязанных к «ВКонтакте» и «Одноклассникам»

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Новости

Сбербанк и Mail.Ru Group упростили оплату товаров через соцсети Они запустили сервис, позволяющий в один клик подтвердить списание денег с карт, привязанных к «ВКонтакте» и «Одноклассникам»

Новости

Стартапы для «Газпром-медиа», переводчик в Telegram и уход Uber из Франции

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Стартапы для «Газпром-медиа», переводчик в Telegram и уход Uber из Франции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Киномарафон от Amazon, расширение Facebook и особенности нового iPad

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
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Киномарафон от Amazon, расширение Facebook и особенности нового iPad Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
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Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новый слоган «Макдоналдс», мошенничество с iPhone 6 и подарок «Роснефти»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый слоган «Макдоналдс», мошенничество с iPhone 6 и подарок «Роснефти» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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