Российские банки начнут использовать в банкоматах бесконтактную систему NFC
Снять наличные можно будет с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Российские банки начнут использовать в банкоматах бесконтактную систему NFC Снять наличные можно будет с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Абоненты МТС смогут расплачиваться в магазинах со счёта телефона
Основное отличие этой услуги от бесконтактных платежей в том, что здесь в принципе не нужна банковская карта
Абоненты МТС смогут расплачиваться в магазинах со счёта телефона Основное отличие этой услуги от бесконтактных платежей в том, что здесь в принципе не нужна банковская карта
«Робокасса» перестала работать с физлицами и ИП
Платёжный сервис без предупреждения отключил их интернет-магазины
«Робокасса» перестала работать с физлицами и ИП Платёжный сервис без предупреждения отключил их интернет-магазины
Платежи во «ВКонтакте», развитие Android и смарт-боты в ICQ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Платежи во «ВКонтакте», развитие Android и смарт-боты в ICQ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Центробанк ограничил работу «Океан банка»
Компанию отключили от системы банковских электронных срочных платежей
Центробанк ограничил работу «Океан банка» Компанию отключили от системы банковских электронных срочных платежей
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успехи «Яндекс.Кассы», инновации в Пентагоне и премии в LinkedIn
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успехи «Яндекс.Кассы», инновации в Пентагоне и премии в LinkedIn Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс.Деньги» займутся выпуском собственных банковских карт
Компания стала принципиальным участником платёжной системы MasterCard
«Яндекс.Деньги» займутся выпуском собственных банковских карт Компания стала принципиальным участником платёжной системы MasterCard
Мобильные деньги Apple, алмазы Ди Каприо и бизнес-тесты от Eduson
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мобильные деньги Apple, алмазы Ди Каприо и бизнес-тесты от Eduson Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сбой в «Одноклассниках», инвестиции в «2ГИС» и конкурент Apple Pay
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сбой в «Одноклассниках», инвестиции в «2ГИС» и конкурент Apple Pay Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сбербанк и Mail.Ru Group упростили оплату товаров через соцсети
Они запустили сервис, позволяющий в один клик подтвердить списание денег с карт, привязанных к «ВКонтакте» и «Одноклассникам»
Сбербанк и Mail.Ru Group упростили оплату товаров через соцсети Они запустили сервис, позволяющий в один клик подтвердить списание денег с карт, привязанных к «ВКонтакте» и «Одноклассникам»
Стартапы для «Газпром-медиа», переводчик в Telegram и уход Uber из Франции
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Стартапы для «Газпром-медиа», переводчик в Telegram и уход Uber из Франции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Киномарафон от Amazon, расширение Facebook и особенности нового iPad
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Киномарафон от Amazon, расширение Facebook и особенности нового iPad Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый слоган «Макдоналдс», мошенничество с iPhone 6 и подарок «Роснефти»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке