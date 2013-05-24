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Новости

Yahoo! купила платформу для создания игр PlayerScale

Очередное приобретение корпорации

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Новости

Yahoo! купила платформу для создания игр PlayerScale Очередное приобретение корпорации