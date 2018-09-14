В Петербурге провели митинг против повышения цен на транспорт. А в метро вывесили плакаты
Полицейские задержали нескольких участников протестной акции на площади Ленина
В Петербурге провели митинг против повышения цен на транспорт. А в метро вывесили плакаты Полицейские задержали нескольких участников протестной акции на площади Ленина
В Петербурге провели митинг против закона о домашнем насилии
Акция прошла 24 ноября на площади Ленина, ее посетили от 100 до 200 человек
В Петербурге провели митинг против закона о домашнем насилии Акция прошла 24 ноября на площади Ленина, ее посетили от 100 до 200 человек
На станции метро «Площадь Ленина» заменили оригинальные светильники
В метрополитене этот шаг объяснили соображениями безопасности
На станции метро «Площадь Ленина» заменили оригинальные светильники В метрополитене этот шаг объяснили соображениями безопасности
На площади Ленина прошел митинг против фальсификаций. Одного активиста задержали
У него изъяли плакат с надписью «Пуйло»
На площади Ленина прошел митинг против фальсификаций. Одного активиста задержали У него изъяли плакат с надписью «Пуйло»
Сегодня вечером на площади Ленина проведут митинг против фальсификаций на выборах
Акция согласована
Сегодня вечером на площади Ленина проведут митинг против фальсификаций на выборах Акция согласована
На площади Ленина провели митинг против произвола на выборах. Одного активиста задержали
Акцию охраняли около ста полицейских
На площади Ленина провели митинг против произвола на выборах. Одного активиста задержали Акцию охраняли около ста полицейских
На площади Ленина провели митинг против свалки «Шиес». Двух участников задержали
В акции приняли участие порядка 200 человек
На площади Ленина провели митинг против свалки «Шиес». Двух участников задержали В акции приняли участие порядка 200 человек
В выходные в Петербурге провели несколько протестных акций
Мероприятия посвятили нарушениям на выборах, делу сестер Хачатурян и проблемам ЛГБТ-сообщества
В выходные в Петербурге провели несколько протестных акций Мероприятия посвятили нарушениям на выборах, делу сестер Хачатурян и проблемам ЛГБТ-сообщества
На площади Ленина проведут акцию протеста, посвященную разгону митинга в Москве
Митинг состоится 3 августа
На площади Ленина проведут акцию протеста, посвященную разгону митинга в Москве Митинг состоится 3 августа
На площади Ленина прошел митинг против произвола на выборах. Его посетили тысячи человек
После акции полицейские задержали одного человека — активиста «Яблока» Александра Шадрина
На площади Ленина прошел митинг против произвола на выборах. Его посетили тысячи человек После акции полицейские задержали одного человека — активиста «Яблока» Александра Шадрина
На площади Ленина проведут митинг в поддержку сестер Хачатурян (обновлено)
Акция состоится 4 августа
На площади Ленина проведут митинг в поддержку сестер Хачатурян (обновлено) Акция состоится 4 августа
Митинг против нарушений на выборах проведут 24 июля на площади Ленина. Акцию согласовали
Мероприятие организуют десятки движений: «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие
Митинг против нарушений на выборах проведут 24 июля на площади Ленина. Акцию согласовали Мероприятие организуют десятки движений: «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие
Коммунисты провели митинг против нарушений на петербургских выборах
Акция состоялась 14 июля на площади Ленина
Коммунисты провели митинг против нарушений на петербургских выборах Акция состоялась 14 июля на площади Ленина
«Россия — не помойка»: На площади Ленина провели акцию против свалки «Шиес»
На полигон в Архангельской области планируют вывозить отходы из Москвы
«Россия — не помойка»: На площади Ленина провели акцию против свалки «Шиес» На полигон в Архангельской области планируют вывозить отходы из Москвы
На площади Ленина прошел митинг за честные выборы. Одного активиста задержали
В акции приняли участие сотни человек
На площади Ленина прошел митинг за честные выборы. Одного активиста задержали В акции приняли участие сотни человек
Митинг в защиту парков Петербурга согласовали. Он пройдет 17 марта на площади Ленина
Ранее Смольный несколько раз отклонял заявки на согласование мероприятия
Митинг в защиту парков Петербурга согласовали. Он пройдет 17 марта на площади Ленина Ранее Смольный несколько раз отклонял заявки на согласование мероприятия
В Петербурге провели акцию памяти Бориса Немцова и флешмоб «Обнимем Тележную»
Мероприятия прошли в выходные — 23 и 24 февраля
В Петербурге провели акцию памяти Бориса Немцова и флешмоб «Обнимем Тележную» Мероприятия прошли в выходные — 23 и 24 февраля
В Петербурге создадут четыре новых гайд-парка. Один из них организуют на площади Ленина
Кроме того, площадки для митингов появятся в саду 9 января, Екатерингофском парке и Пионерском парке
В Петербурге создадут четыре новых гайд-парка. Один из них организуют на площади Ленина Кроме того, площадки для митингов появятся в саду 9 января, Екатерингофском парке и Пионерском парке
Акцию «Против пенсионного грабежа» провели в Свердловском саду (обновлено)
Нескольких активистов задержали, одну из участниц доставили в Мариинскую больницу
Акцию «Против пенсионного грабежа» провели в Свердловском саду (обновлено) Нескольких активистов задержали, одну из участниц доставили в Мариинскую больницу
Организаторы митинга «Против пенсионного грабежа» не будут отменять акцию
Ранее вице-губернатор Александр Говорунов предостерег петербургских депутатов от проведения митинга