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Новости

В Петербурге провели митинг против повышения цен на транспорт. А в метро вывесили плакаты

Полицейские задержали нескольких участников протестной акции на площади Ленина

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В Петербурге провели митинг против повышения цен на транспорт. А в метро вывесили плакаты Полицейские задержали нескольких участников протестной акции на площади Ленина

Новости

В Петербурге провели митинг против закона о домашнем насилии

Акция прошла 24 ноября на площади Ленина, ее посетили от 100 до 200 человек

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В Петербурге провели митинг против закона о домашнем насилии Акция прошла 24 ноября на площади Ленина, ее посетили от 100 до 200 человек

Новости

На станции метро «Площадь Ленина» заменили оригинальные светильники

В метрополитене этот шаг объяснили соображениями безопасности

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На станции метро «Площадь Ленина» заменили оригинальные светильники В метрополитене этот шаг объяснили соображениями безопасности

Новости

На площади Ленина прошел митинг против фальсификаций. Одного активиста задержали

У него изъяли плакат с надписью «Пуйло»

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На площади Ленина прошел митинг против фальсификаций. Одного активиста задержали У него изъяли плакат с надписью «Пуйло»

Новости

Сегодня вечером на площади Ленина проведут митинг против фальсификаций на выборах

Акция согласована

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Сегодня вечером на площади Ленина проведут митинг против фальсификаций на выборах Акция согласована

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На площади Ленина провели митинг против произвола на выборах. Одного активиста задержали

Акцию охраняли около ста полицейских

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На площади Ленина провели митинг против произвола на выборах. Одного активиста задержали Акцию охраняли около ста полицейских

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На площади Ленина провели митинг против свалки «Шиес». Двух участников задержали

В акции приняли участие порядка 200 человек

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На площади Ленина провели митинг против свалки «Шиес». Двух участников задержали В акции приняли участие порядка 200 человек

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В выходные в Петербурге провели несколько протестных акций

Мероприятия посвятили нарушениям на выборах, делу сестер Хачатурян и проблемам ЛГБТ-сообщества

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В выходные в Петербурге провели несколько протестных акций Мероприятия посвятили нарушениям на выборах, делу сестер Хачатурян и проблемам ЛГБТ-сообщества

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На площади Ленина проведут акцию протеста, посвященную разгону митинга в Москве

Митинг состоится 3 августа

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На площади Ленина проведут акцию протеста, посвященную разгону митинга в Москве Митинг состоится 3 августа

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На площади Ленина прошел митинг против произвола на выборах. Его посетили тысячи человек

После акции полицейские задержали одного человека — активиста «Яблока» Александра Шадрина

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На площади Ленина прошел митинг против произвола на выборах. Его посетили тысячи человек После акции полицейские задержали одного человека — активиста «Яблока» Александра Шадрина

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На площади Ленина проведут митинг в поддержку сестер Хачатурян (обновлено)

Акция состоится 4 августа

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На площади Ленина проведут митинг в поддержку сестер Хачатурян (обновлено) Акция состоится 4 августа

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Митинг против нарушений на выборах проведут 24 июля на площади Ленина. Акцию согласовали

Мероприятие организуют десятки движений: «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие

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Митинг против нарушений на выборах проведут 24 июля на площади Ленина. Акцию согласовали Мероприятие организуют десятки движений: «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие

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Коммунисты провели митинг против нарушений на петербургских выборах

Акция состоялась 14 июля на площади Ленина

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Коммунисты провели митинг против нарушений на петербургских выборах Акция состоялась 14 июля на площади Ленина

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«Россия — не помойка»: На площади Ленина провели акцию против свалки «Шиес»

На полигон в Архангельской области планируют вывозить отходы из Москвы

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«Россия — не помойка»: На площади Ленина провели акцию против свалки «Шиес» На полигон в Архангельской области планируют вывозить отходы из Москвы

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На площади Ленина прошел митинг за честные выборы. Одного активиста задержали

В акции приняли участие сотни человек

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На площади Ленина прошел митинг за честные выборы. Одного активиста задержали В акции приняли участие сотни человек

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Митинг в защиту парков Петербурга согласовали. Он пройдет 17 марта на площади Ленина

Ранее Смольный несколько раз отклонял заявки на согласование мероприятия

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Митинг в защиту парков Петербурга согласовали. Он пройдет 17 марта на площади Ленина Ранее Смольный несколько раз отклонял заявки на согласование мероприятия

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В Петербурге провели акцию памяти Бориса Немцова и флешмоб «Обнимем Тележную»

Мероприятия прошли в выходные — 23 и 24 февраля

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В Петербурге провели акцию памяти Бориса Немцова и флешмоб «Обнимем Тележную» Мероприятия прошли в выходные — 23 и 24 февраля

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В Петербурге создадут четыре новых гайд-парка. Один из них организуют на площади Ленина

Кроме того, площадки для митингов появятся в саду 9 января, Екатерингофском парке и Пионерском парке

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В Петербурге создадут четыре новых гайд-парка. Один из них организуют на площади Ленина Кроме того, площадки для митингов появятся в саду 9 января, Екатерингофском парке и Пионерском парке

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Акцию «Против пенсионного грабежа» провели в Свердловском саду (обновлено)

Нескольких активистов задержали, одну из участниц доставили в Мариинскую больницу

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Акцию «Против пенсионного грабежа» провели в Свердловском саду (обновлено) Нескольких активистов задержали, одну из участниц доставили в Мариинскую больницу

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Организаторы митинга «Против пенсионного грабежа» не будут отменять акцию

Ранее вице-губернатор Александр Говорунов предостерег петербургских депутатов от проведения митинга

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Организаторы митинга «Против пенсионного грабежа» не будут отменять акцию Ранее вице-губернатор Александр Говорунов предостерег петербургских депутатов от проведения митинга

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