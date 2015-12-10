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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Флакон» и «Хлебозавод» — о неудавшемся объединении

И планах на будущее

«Флакон» и «Хлебозавод» — о неудавшемся объединении

Ярмарки выходного дня готовы принимать гостей

Горожан порадуют товарами, с любовью выращенными фермерами

Ярмарки выходного дня готовы принимать гостей

В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу

Площадки о Катаре открылись в ГУМе и парке Горького

В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу

На ВДНХ создадут площадку для детей с ограниченными возможностями

Открытие состоится 26 сентября

На ВДНХ создадут площадку для детей с ограниченными возможностями

На Новом Арбате появятся скалодром и съёмочный павильон

После завершения благоустройства улицы здесь будут проводить городские фестивали

На Новом Арбате появятся скалодром и съёмочный павильон

В Москве появятся спецплощадки для запуска фейерверков

Такие площадки оборудуют в каждом столичном округе

В Москве появятся спецплощадки для запуска фейерверков