Ярмарки выходного дня готовы принимать гостей
Горожан порадуют товарами, с любовью выращенными фермерами
В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу
Площадки о Катаре открылись в ГУМе и парке Горького
На ВДНХ создадут площадку для детей с ограниченными возможностями
Открытие состоится 26 сентября
На Новом Арбате появятся скалодром и съёмочный павильон
После завершения благоустройства улицы здесь будут проводить городские фестивали
В Москве появятся спецплощадки для запуска фейерверков
Такие площадки оборудуют в каждом столичном округе