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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Музее Москвы пройдет благотворительный фестиваль плова

Вырученные средства организаторы передадут детскому хоспису

В Музее Москвы пройдет благотворительный фестиваль плова

Планы на выходные: 14−16 июня
Планы на выходные: 14−16 июня Московский велопарад, «Усадьба Джаз», Фестиваль мировой еды, «Книги в парках», флорентийская интерьерная фотография, прерафаэлиты, саммит плова и распродажа в «Республике» в числе заметных событий.
Планы на выходные: 14−16 июня

Планы на выходные: 14−16 июня
Московский велопарад, «Усадьба Джаз», Фестиваль мировой еды, «Книги в парках», флорентийская интерьерная фотография, прерафаэлиты, саммит плова и распродажа в «Республике» в числе заметных событий.

Рецепты шефов: Плов «Фисинджан» Бренд-шеф ресторана азербайджанской кухни Zafferano Афган Ханкишиев рассказал, как приготовить традиционный плов «Фисинджан».

Рецепты шефов: Плов «Фисинджан»

Минималистический плов Плов, наверное, не самое ожидаемое здесь блюдо. Но, как мне кажется, будучи вкусно приготовленным, он покорит любой желудок и, как следствие, сердце. К тому же, неплохо знать, что едят наши уже не совсем заграничные соседи. Кстати, плов очень распространен не только в Средней Азии и в Закавказье, но и на Балканах, что, естественно, добавляет различные национальные особенности. Мне...

Минималистический плов

Плов Здравствуйте! Хочу поделиться замечательным рецептом.

Плов