В Музее Москвы пройдет благотворительный фестиваль плова
Вырученные средства организаторы передадут детскому хоспису
Планы на выходные: 14−16 июня Московский велопарад, «Усадьба Джаз», Фестиваль мировой еды, «Книги в парках», флорентийская интерьерная фотография, прерафаэлиты, саммит плова и распродажа в «Республике» в числе заметных событий.
Планы на выходные: 14−16 июня Московский велопарад, «Усадьба Джаз», Фестиваль мировой еды, «Книги в парках», флорентийская интерьерная фотография, прерафаэлиты, саммит плова и распродажа в «Республике» в числе заметных событий.
Рецепты шефов: Плов «Фисинджан» Бренд-шеф ресторана азербайджанской кухни Zafferano Афган Ханкишиев рассказал, как приготовить традиционный плов «Фисинджан».
Минималистический плов Плов, наверное, не самое ожидаемое здесь блюдо. Но, как мне кажется, будучи вкусно приготовленным, он покорит любой желудок и, как следствие, сердце. К тому же, неплохо знать, что едят наши уже не совсем заграничные соседи. Кстати, плов очень распространен не только в Средней Азии и в Закавказье, но и на Балканах, что, естественно, добавляет различные национальные особенности. Мне...