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Новости

Канадский сервис микроблогов Plurk переехал в Тайвань

Конкурент Twitter привлёк почти $5 млн

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Новости

Канадский сервис микроблогов Plurk переехал в Тайвань Конкурент Twitter привлёк почти $5 млн