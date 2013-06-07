Интервью
Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для МосквыОснователь фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России
Интервью
Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы Основатель фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетяхИзвестный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях Известный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
Новости
Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso
Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону
Новости
Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону
Истории
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями СетиКомпания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
Истории
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети Компания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
Облако знаний
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний