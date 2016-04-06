ВТБ и «Почта Банк» объединили свои программы лояльности. Это первый подобный случай в России
У «Почта Банка» больше нет прямого кешбэка, вместо него теперь — бонусные баллы
«Почта Банк» начал открывать офисы в магазинах «Пятерочка»
Клиенты могут открыть счет, оформить кредит и снять наличные
Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»
Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров
Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом Что банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать
Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом Что банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать
В России открылись первые отделения «Почта Банка»
К концу апреля 2016 года компания собирается охватить уже 122 города