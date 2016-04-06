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Новости

ВТБ и «Почта Банк» объединили свои программы лояльности. Это первый подобный случай в России

У «Почта Банка» больше нет прямого кешбэка, вместо него теперь — бонусные баллы

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Новости

ВТБ и «Почта Банк» объединили свои программы лояльности. Это первый подобный случай в России У «Почта Банка» больше нет прямого кешбэка, вместо него теперь — бонусные баллы

Новости

«Почта Банк» начал открывать офисы в магазинах «Пятерочка»

Клиенты могут открыть счет, оформить кредит и снять наличные

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Новости

«Почта Банк» начал открывать офисы в магазинах «Пятерочка» Клиенты могут открыть счет, оформить кредит и снять наличные

Новости

Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»

Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров

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Новости

Карта Почта-банка с надписью «Потрачено» Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров

Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом
Истории
Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортомЧто банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать
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Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом
Истории

Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом Что банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать

Новости

В России открылись первые отделения «Почта Банка»

К концу апреля 2016 года компания собирается охватить уже 122 города

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Новости

В России открылись первые отделения «Почта Банка» К концу апреля 2016 года компания собирается охватить уже 122 города