Новости
ВТБ и «Почта Банк» объединили свои программы лояльности. Это первый подобный случай в России
У «Почта Банка» больше нет прямого кешбэка, вместо него теперь — бонусные баллы
Новости
ВТБ и «Почта Банк» объединили свои программы лояльности. Это первый подобный случай в России У «Почта Банка» больше нет прямого кешбэка, вместо него теперь — бонусные баллы
Новости
«Почта Банк» начал открывать офисы в магазинах «Пятерочка»
Клиенты могут открыть счет, оформить кредит и снять наличные
Новости
«Почта Банк» начал открывать офисы в магазинах «Пятерочка» Клиенты могут открыть счет, оформить кредит и снять наличные
Новости
Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»
Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров
Новости
Карта Почта-банка с надписью «Потрачено» Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров
Истории
Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортомЧто банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать
Истории
Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом Что банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать
Новости
В России открылись первые отделения «Почта Банка»
К концу апреля 2016 года компания собирается охватить уже 122 города
Новости