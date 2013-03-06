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Новости

Yota Devices судится с производителем электронных обложек PocketBook

В компании считают, что одна из обложек нарушает патент на разработку устройства с двумя экранами

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Новости

Yota Devices судится с производителем электронных обложек PocketBook В компании считают, что одна из обложек нарушает патент на разработку устройства с двумя экранами

Новости

Основатели PocketBook Игорь Попов и Олег Науменко продали компанию и создали новую

Новая компания Senkatel будет производить планшеты, навигаторы и смартфоны

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Новости

Основатели PocketBook Игорь Попов и Олег Науменко продали компанию и создали новую Новая компания Senkatel будет производить планшеты, навигаторы и смартфоны