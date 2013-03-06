Новости
Yota Devices судится с производителем электронных обложек PocketBook
В компании считают, что одна из обложек нарушает патент на разработку устройства с двумя экранами
Новости
Yota Devices судится с производителем электронных обложек PocketBook В компании считают, что одна из обложек нарушает патент на разработку устройства с двумя экранами
Новости
Основатели PocketBook Игорь Попов и Олег Науменко продали компанию и создали новую
Новая компания Senkatel будет производить планшеты, навигаторы и смартфоны
Новости