Delivery Club бесплатно продублирует петербуржцам заказы москвичей
Для этого нужно жить по одинаковым адресам, но в разных городах
Москва подарила Нижнему Новгороду 11 трамваев. Три из них оказались неисправными
Запчасти списанных вагонов пойдут на ремонт остальных восьми
Utair начала продавать дешевые подарочные билеты на 2018 год
Получатель подарка сможет выбрать даже праздничные рейсы
Пассажирам метро раздадут 5,5 тысячи брелоков с картой «Тройка»
Получить брелок можно будет при покупке «Единого» билета на 90 или 365 дней в кассах станций на кольце или внутри кольца
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Выгодное предложение: 20 акций и бонусов
в московских кафе Бесплатное пиво бородачам, 50%-я скидка на хлеб по вечерам, бесплатное вино днём, хачапури в подарок — The Village о специальных предложениях в московских кафе, барах и пекарнях
Ягода в кубе В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.