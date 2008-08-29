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Delivery Club бесплатно продублирует петербуржцам заказы москвичей

Для этого нужно жить по одинаковым адресам, но в разных городах

Delivery Club бесплатно продублирует петербуржцам заказы москвичей
Для этого нужно жить по одинаковым адресам, но в разных городах

Мужские часы для любого настроения
ПРОМО
Мужские часы для любого настроения От классики до армейских как в «Перл-Харборе»
Мужские часы для любого настроения
ПРОМО

Мужские часы для любого настроения
От классики до армейских как в «Перл-Харборе»

Москва подарила Нижнему Новгороду 11 трамваев. Три из них оказались неисправными

Запчасти списанных вагонов пойдут на ремонт остальных восьми

Москва подарила Нижнему Новгороду 11 трамваев. Три из них оказались неисправными
Запчасти списанных вагонов пойдут на ремонт остальных восьми

Utair начала продавать дешевые подарочные билеты на 2018 год

Получатель подарка сможет выбрать даже праздничные рейсы

Utair начала продавать дешевые подарочные билеты на 2018 год
Получатель подарка сможет выбрать даже праздничные рейсы

Сколько роз подарят Владимиру Путину депутаты Госдумы

7 октября президенту исполняется 64 года

Сколько роз подарят Владимиру Путину депутаты Госдумы
7 октября президенту исполняется 64 года

Пассажирам метро раздадут 5,5 тысячи брелоков с картой «Тройка»

Получить брелок можно будет при покупке «Единого» билета на 90 или 365 дней в кассах станций на кольце или внутри кольца

Пассажирам метро раздадут 5,5 тысячи брелоков с картой «Тройка»
Получить брелок можно будет при покупке «Единого» билета на 90 или 365 дней в кассах станций на кольце или внутри кольца

Кремль дарит политикам сборники цитат Путина

Книга называется «Слова, меняющие мир»

Кремль дарит политикам сборники цитат Путина
Книга называется «Слова, меняющие мир»

Ягода в кубе В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.

Ягода в кубе
В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.