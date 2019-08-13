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Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме Еще один вариант планировки небольшого пространства
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме

Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме
Еще один вариант планировки небольшого пространства