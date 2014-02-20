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Новости

В центре Москвы открыли переход от станции «Театральная» на Никольскую

Его полностью закрыли в начале 2000-х

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Новости

В центре Москвы открыли переход от станции «Театральная» на Никольскую Его полностью закрыли в начале 2000-х

Новости

К лету 2018 года в Москве появятся 250 антивандальных камер

Их установят в подземных переходах

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Новости

К лету 2018 года в Москве появятся 250 антивандальных камер Их установят в подземных переходах

Новости

В 2018 году на МЦК построят новые переходы и терминалы

Надземные и подземные дороги объединят между собой соседние микрорайоны

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Новости

В 2018 году на МЦК построят новые переходы и терминалы Надземные и подземные дороги объединят между собой соседние микрорайоны

Город

В 15 подземных переходах Москвы хотят открыть магазины Metro, «Перекрёсток» и «Ашан»

Первый подобный магазин уже начал работу — его запустила сеть Metro Cash & Carry под вывеской «Фасоль-экспресс»

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Город

В 15 подземных переходах Москвы хотят открыть магазины Metro, «Перекрёсток» и «Ашан» Первый подобный магазин уже начал работу — его запустила сеть Metro Cash & Carry под вывеской «Фасоль-экспресс»

Город

Из перехода на «Пушкинской» убрали торговые палатки

Торговые ларьки в переходе ликвидировали почти полностью

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Город

Из перехода на «Пушкинской» убрали торговые палатки Торговые ларьки в переходе ликвидировали почти полностью

Транспорт

В Зябликове появится подземный переход с подогревом

В Зябликове построят инновационный подземный переход с лифтами и подогреваемыми лестницами.

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Транспорт

В Зябликове появится подземный переход с подогревом В Зябликове построят инновационный подземный переход с лифтами и подогреваемыми лестницами.