В центре Москвы открыли переход от станции «Театральная» на Никольскую
Его полностью закрыли в начале 2000-х
В центре Москвы открыли переход от станции «Театральная» на Никольскую Его полностью закрыли в начале 2000-х
К лету 2018 года в Москве появятся 250 антивандальных камер
Их установят в подземных переходах
К лету 2018 года в Москве появятся 250 антивандальных камер Их установят в подземных переходах
В 2018 году на МЦК построят новые переходы и терминалы
Надземные и подземные дороги объединят между собой соседние микрорайоны
В 2018 году на МЦК построят новые переходы и терминалы Надземные и подземные дороги объединят между собой соседние микрорайоны
В 15 подземных переходах Москвы хотят открыть магазины Metro, «Перекрёсток» и «Ашан»
Первый подобный магазин уже начал работу — его запустила сеть Metro Cash & Carry под вывеской «Фасоль-экспресс»
В 15 подземных переходах Москвы хотят открыть магазины Metro, «Перекрёсток» и «Ашан» Первый подобный магазин уже начал работу — его запустила сеть Metro Cash & Carry под вывеской «Фасоль-экспресс»
Из перехода на «Пушкинской» убрали торговые палатки
Торговые ларьки в переходе ликвидировали почти полностью
Из перехода на «Пушкинской» убрали торговые палатки Торговые ларьки в переходе ликвидировали почти полностью
В Зябликове появится подземный переход с подогревом
В Зябликове построят инновационный подземный переход с лифтами и подогреваемыми лестницами.