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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мужчина с плакатом «оппозиционного содержания» поджег стену приемной ФСБ

На него составили протокол за мелкое хулиганство

Мужчина с плакатом «оппозиционного содержания» поджег стену приемной ФСБ

Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ

По мнению адвокатов, приговор имеет политическую подоплеку и нарушает свободу слова

Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ

Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ

Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери

Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ

Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)

Штраф составил почти 500 тысяч рублей

Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)

Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ

Штраф составляет 1,5 миллиона рублей

Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ

ФСБ подала к Павленскому иск за подожжённую дверь

От художника требуют компенсировать стоимость двери — 481 тысячу рублей.

ФСБ подала к Павленскому иск за подожжённую дверь

Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей

Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти

Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей