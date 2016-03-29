Мужчина с плакатом «оппозиционного содержания» поджег стену приемной ФСБ
На него составили протокол за мелкое хулиганство
Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ
По мнению адвокатов, приговор имеет политическую подоплеку и нарушает свободу слова
Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ
Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери
Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)
Штраф составил почти 500 тысяч рублей
Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ
Штраф составляет 1,5 миллиона рублей
ФСБ подала к Павленскому иск за подожжённую дверь
От художника требуют компенсировать стоимость двери — 481 тысячу рублей.
Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей
Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти