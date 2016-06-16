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Ситуация

Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ

По мнению адвокатов, приговор имеет политическую подоплеку и нарушает свободу слова

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Ситуация

Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ По мнению адвокатов, приговор имеет политическую подоплеку и нарушает свободу слова

Ситуация

Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ

Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери

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Ситуация

Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери