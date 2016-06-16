Ситуация
Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ
По мнению адвокатов, приговор имеет политическую подоплеку и нарушает свободу слова
Ситуация
Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ По мнению адвокатов, приговор имеет политическую подоплеку и нарушает свободу слова
Ситуация
Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ
Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери
Ситуация