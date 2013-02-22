Новости
В России разрешат создавать частные крематории
Минстрой обнародовал законопроект «О похоронном деле в РФ»
Новости
В России разрешат создавать частные крематории Минстрой обнародовал законопроект «О похоронном деле в РФ»
Новости
ФАС раскритиковала предложение о лицензировании похоронных бюро в Москве
Вместо этого ведомство предлагает использовать для пилотного проекта свой вариант реформы, предполагающий создание саморегулируемой организации из участников рынка
Новости
ФАС раскритиковала предложение о лицензировании похоронных бюро в Москве Вместо этого ведомство предлагает использовать для пилотного проекта свой вариант реформы, предполагающий создание саморегулируемой организации из участников рынка
Новости
ФАС предлагает разработать механизм создания частных кладбищ
По мнению ФАС, это позволит сделать рынок ритуальных услуг более прозрачным и решить проблему нехватки земельных ресурсов под захоронения
Новости
ФАС предлагает разработать механизм создания частных кладбищ По мнению ФАС, это позволит сделать рынок ритуальных услуг более прозрачным и решить проблему нехватки земельных ресурсов под захоронения
Менеджмент
19 цитат о похоронном бизнесе из сериала Six Feet Under («Клиент всегда мёртв»)Глава семейной фирмы «Фишер и сыновья» погибает в аварии и оставляет двум своим отпрыскам похоронное агентство, за которым охотится крупнейший сетевой игрок на рынке.
Менеджмент