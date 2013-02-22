19 цитат о похоронном бизнесе из сериала Six Feet Under («Клиент всегда мёртв») Глава семейной фирмы «Фишер и сыновья» погибает в аварии и оставляет двум своим отпрыскам похоронное агентство, за которым охотится крупнейший сетевой игрок на рынке.