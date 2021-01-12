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2021-01-12T17:37:58.000+03:00
12 января 2021
«Покровка и окрестности» проведет экскурсии по скрытым местам района: мастерским художников и коммуналкам
2020-11-28T13:49:13.000+03:00
28 ноября 2020
«Покровка и окрестности» проведет экскурсию «Москва Еврейская»
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