Такая нежная брокколи! Я обожаю брокколи, если бы не. если бы не. В общем, только ей бы и питалась! Она хороша в любом виде, разве что не в сыром (хотя в интернете пишут, что и так круто. Признаюсь: не пробовала ее свежей и сырой. а замороженная что-то не очень мне)) А вот на пару - это да! Особенно для девочек, вечно сидящих на диете. Употребляя брокколи я испытываю самые невероятные ощущения, она такая...