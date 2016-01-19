Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов покинул Россию. Его объявили в розыск (обновлено)
Он попросил политического убежища на Украине
Израиль стал чаще отказывать россиянам во въезде в страну
Изменения связывают с участившимися просьбами предоставить политическое убежище
Рассказавший о пытках петербуржец попросил убежища в Финляндии
Илья Капустин проходит свидетелем по делу антифашистов
Лидер «Артподготовки» сообщил о получении политического убежища в Евросоюзе
Вячеслав Мальцев также посоветовал, куда лучше всего уезжать из России
Суд признал законным отказ МВД предоставить убежище журналисту Али Ферузу
Теперь защита Феруза попробует отправить его «в третью страну»
Организатор «Русских маршей» попросил политическое убежище в Литве
Ранее Юрий Горский, отправленный под домашний арест, покинул Россию
Фигурант дела о «Шалтай-Болтае» был сотрудником МТС
Он работал техническим сотрудником оператора
Пенсионера из Москвы разыскивают по делу о нарушениях на митингах
В декабре активист уехал на Украину