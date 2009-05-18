Hotelicopter: на ковре-вертолете Hotelicopter - это смелый и рискованный вызов роскошным отелям; несомненно, со временем он будет считаться одним из самых удивительных изобретений нашей эпохи. Будучи одновременно и вертолетом, и роскошным отелем, Hotelicopter может претендовать сразу на несколько рекордов – ведь это и самый большой в мире вертолет, и первый в мире летающий отель.