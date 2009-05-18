Туроператоры отменяют июльские туры за границу
Компании не хотят рисковать: с возобновление перелетов неясно
Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)
Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов
Показы пройдут 8 и 9 июля
Рейс «Когалымавиа» из Москвы в Египет задерживается на 14 часов
Airbus 321 должен был вылететь из Домодедова в ночь на вторник
«Аэрофлот» получит больше половины международных рейсов «Трансаэро»
Остальные маршруты «Трансаэро» будут в свободном распределении между другими авикомпаниями
На Нелидовской улице открылся летний кинотеатр «Полёт»
Кинотеатр работает с четверга по воскресенье
В московских аэропортах задерживается несколько десятков рейсов
В Шереметьеве отложено 11 рейсов, а отменено — 24, во Внукове задерживается 13 рейсов, в Домодедове — 34 задержано, пять отменено
Кинотеатр «Полёт» открыл летнюю площадку
На Нелидовской улице открывается «Зелёный кинотеатр» под открытым небом с фильмами, вышедшими из проката, баром, пуфами и пледами.