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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Туроператоры отменяют июльские туры за границу

Компании не хотят рисковать: с возобновление перелетов неясно

Туроператоры отменяют июльские туры за границу

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов

Показы пройдут 8 и 9 июля

Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов

Приостановить полёты в Египет

Сделать это считает необходимым глава ФСБ Александр Бортников

Приостановить полёты в Египет

Рейс «Когалымавиа» из Москвы в Египет задерживается на 14 часов

Airbus 321 должен был вылететь из Домодедова в ночь на вторник

Рейс «Когалымавиа» из Москвы в Египет задерживается на 14 часов

«Аэрофлот» получит больше половины международных рейсов «Трансаэро»

Остальные маршруты «Трансаэро» будут в свободном распределении между другими авикомпаниями

«Аэрофлот» получит больше половины международных рейсов «Трансаэро»

На Нелидовской улице открылся летний кинотеатр «Полёт»

Кинотеатр работает с четверга по воскресенье

На Нелидовской улице открылся летний кинотеатр «Полёт»

В московских аэропортах задерживается несколько десятков рейсов

В Шереметьеве отложено 11 рейсов, а отменено — 24, во Внукове задерживается 13 рейсов, в Домодедове — 34 задержано, пять отменено

В московских аэропортах задерживается несколько десятков рейсов

Кинотеатр «Полёт» открыл летнюю площадку

На Нелидовской улице открывается «Зелёный кинотеатр» под открытым небом с фильмами, вышедшими из проката, баром, пуфами и пледами.

Кинотеатр «Полёт» открыл летнюю площадку

Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией
Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией Хотя самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, многие готовы на всё, лишь бы остаться на земле, — The Village выяснил, почему люди боятся летать и как борются со страхом на борту.
Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией

Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией
Хотя самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, многие готовы на всё, лишь бы остаться на земле, — The Village выяснил, почему люди боятся летать и как борются со страхом на борту.

Hotelicopter: на ковре-вертолете Hotelicopter - это смелый и рискованный вызов роскошным отелям; несомненно, со временем он будет считаться одним из самых удивительных изобретений нашей эпохи. Будучи одновременно и вертолетом, и роскошным отелем, Hotelicopter может претендовать сразу на несколько рекордов – ведь это и самый большой в мире вертолет, и первый в мире летающий отель.

Hotelicopter: на ковре-вертолете