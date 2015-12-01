Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий А также Kassem Mosse в «НИИ», выставка современной скульптуры, концерты «Аквариума» и «Обе две» — среди интересных событий выходных
Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий А также Kassem Mosse в «НИИ», выставка современной скульптуры, концерты «Аквариума» и «Обе две» — среди интересных событий выходных
Политех проведёт в «Гараже» Polytech.Science.Art Week
Фестиваль пройдёт с 7 по 13 декабря