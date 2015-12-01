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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий
Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий А также Kassem Mosse в «НИИ», выставка современной скульптуры, концерты «Аквариума» и «Обе две» — среди интересных событий выходных
Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий

Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий
А также Kassem Mosse в «НИИ», выставка современной скульптуры, концерты «Аквариума» и «Обе две» — среди интересных событий выходных

Политех проведёт в «Гараже» Polytech.Science.Art Week

Фестиваль пройдёт с 7 по 13 декабря

Политех проведёт в «Гараже» Polytech.Science.Art Week